شكرا لقرائتكم خبر عن 10 % من العقود تثير أزمة في الإسماعيلى قبل عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أندلعت أزمة في صفوف النادى الاسماعيلى في الساعات الأخيرة بسبب قيام إدارة النادى الأصفر بصرف نسبة 10 % من عقود بعض اللاعبين قبل عيد الأضحى الماضى فيما حصل البعض الأخر على 12 % من قيمة عقودهم وهى نسب قليلة للغاية من مستحقات اللاعبين لدى القلعة الصفراء الأمر الذى تسبب في تذمر أغلب اللاعبين ومطالبتهم بالحصول على باقى مستحقاتهم إلا أن إدارة النادى طلبت منهم إغلاق الملف لحين عودة المهندس إبراهيم عثمان رئيس الاسماعيلى من ألمانيا لإنهاء هذه الازمة لاسيما أنه متواجد هناك منذ تفجر جائحة كورونا

ويرغب الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسي ديديه جوميز في قيام إدارة النادى بإنهاء هذه الازمة سريعاً لفرض مزيد من الجدية والتركيز على إستعدادات الدراويش لعودة بطولة الدوري بعد توقف طويل منذ مارس الماضى ويتطلع الفريق الأصفر لتحسين موقفه في المسابقة حيث يتواجد في المركز التاسع.

في سياق مختلف ، رفض النادي الإسماعيلي فكرة إقامة معسكر بالإسكندرية قبل مواجهة المصري والمقرر لها يوم 14 أغسطس الجارى بإستاد برج العرب، وجاء القرار النهائي بأن يكون السفر قبل موعد المباراة بـ24 ساعة، وسيكتفي الجهاز الفني بخوض التدريبات في الإسماعيلية من دون السفر إلي الاسكندرية، ويستعد الاسماعيلي لمواجهة المصري في 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 من الدورى الممتاز، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20.

كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

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وخاض الإسماعيلى أربعة مباريات ودية استعداداً لعودة بطولة الدوري تعادل مع أسوان بهدف لكل فريق فى أولى ودياته ثم خسر من نادى مصر بهدف دون رد فى ثانى لقاءاته الودية ثم واجه مصر المقاصة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم لعب الفريقين ودية أخرى انتهت بالتعادل 1-1.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.