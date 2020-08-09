شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: أتمنى انضمام علي معلول ورمضان صبحي للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رغبته في ضم اثنين من نجوم النادي الأهلي للقلعة البيضاء. وعند سؤاله في حوار تليفزيوني عن اللاعب الأهلاوي الذي يتمنى ارتدائه قميص الزمالك قال: «علي معلول ورمضان صبحي». وقال: «جميع لاعبي الأهلي أصدقائي وتربطني بهم علاقات جيدة ومنهم التونسي على معلول». وأنهى تصريحاته مؤكدا أن رمضان صبحي كان يرغب الزمالك في ضمه موسم 2014-2015 واستغلال ثغرة في عقده مع الأهلي ولكن الصفقة لم تتم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,314

تعافي 51,672

وفيات 4,992

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