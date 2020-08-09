شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: رفضنا بيع محمود عبدالعزيز لبيراميدز مقابل 11 مليون ‏دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن النادي الأبيض رفض غرضا مغريا من الناحية المالية لبيع محمود عبدالعزيز، لاعب خط وسط الفريق، لصفوف بيراميدز في الموسم الماضي.

أضاف أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية، مساء السبت: «تركي اّل الشيخ، المالك السابق لبيراميدز، عرض في البداية 3 ملايين دولار لضم عبدالعزيز، ثم وصل العرض إلى 11 مليون دولار».

وتابع:«إدارة الزمالك رفضت بيع اللاعب لعدم وجود لاعبين في خط الوسط يسدوا فراغ اللاعب في ذلك الوقت، وتركي آل الشيخ تعجب من الأمر».