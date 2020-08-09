شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينهى استعداداته لمواجهة طنطا فى أول ظهور رسمى بعد عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الاحد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى انتى تشاتشيتش استعداداته لمواجهة طنطا المقرر لها السادسة والنصف مساء غداً الاثنين على ستاد الدفاع الجوى في إفتتاح الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام التى عادت بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي واستغرقت 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وخاض بيراميدز معسكرين استعدادا للدورى بالقاهرة وبرج العرب، ولعب 4 مواجهات ودية أمام المقاصة وتعادل 2-2، وأمام الزمالك وفاز 1-0، وبذات النتيجة فاز فى الودية الأولى على المصرى، وتعادل 1-1 فى وديته الثانية أمام المصرى ببرج العرب.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 32 نقطة بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل لاعبيه 28 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

على الجانب الأخر ، أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدالية"، والتى يشارك فيها نادى بيراميدز بطل مصر بجانب حوريا الغينى ونهضة بركان المغربى وحسنية أغادير المغربى، وتقام كل المباريات دون حضور جماهيرى، حسبما أعلنت لجنة الطوارئ فى كاف.

Advertisements

وفقا لبيان رسمى من الاتحاد الأفريقي، حدد الكاف 22 سبتمبر موعداً لمباراة بيراميدز ضد حوريا الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية بمدينة الدار البيضاء والرباط، وفى نفس اليوم يلعب نهضة بركان أمام حسنية أغادير على ملعب مولاى عبد الله فى الرباط.

وأعلن الاتحاد الأفريقى أن المباراة النهائية ستقام يوم 27 سبتمبر على ملعب مولاى عبد الله فى الرباط.

وأشار بيان الكاف إلى أنه سيتم تطبيق إرشادات كاف لاستئناف المسابقات والتى وضعتها لجنة كاف الطبية بالتعاون مع إدارة الاتحاد للتطوير الفني، وذلك فيما يخص استضافة المباريات المتبقية من مسابقات الأندية.

وأضاف البيان الإرشادات على التقييم الطبى المستمر والفعال باختبار اللاعبين والمسئولين، ووضع خطط الحصص التدريبية، وتعقيم المهمات الرياضية، بالإضافة للالتزام الصارم بالمحاذير الوقائية العالمية.