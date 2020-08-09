شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستعيد الثنائى المصاب قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور وائل نبيل، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، شفاء ثنائي الفريق عبد الوهاب اسماعيل وعبد الرحمن فاروق من الاصابة التي لحقت بهما خلال الفترة الأخيرة مع التجارب الودية، التي خاضها ذئاب الجبل مؤخراً استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام، التي عادت مجدداً بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي وامتدت لـ 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وكان عبد الوهاب اسماعيل قد تعرض لكدمة في الركبة فيما تعرض عبد الرحمن فاروق لإصابة الجذع في أربطة الكاحل، وأكد طبيب المقاولون في تصريحات خاصة، أن ثنائي المقاولون تعافا من الاصابة وانتظما في التدريبات استعداداً لمواجهة سموحة.

يخضع لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفنى للفريق، بقيادة عماد النحاس، لإجراء المسحة الطبية للكشف عن كورونا الثلاثاء المقبل، استعداداً لخوض أول مباراة رسمية فى الدورى بعد العودة من فترة التوقف الطويلة فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث يحل فريق المقاولون ضيفاً على سموحة بالإسكندرية، مساء الخميس المقبل فى إطار منافسات الجولة 19 من عمر المسابقة المحلية.

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وكان لاعبو الفريق الأول بنادى المقاولون العرب قد خضعوا لعدة جلسات استشفائية، والفوطة النارية استعدادا لمباراة سموحة، ورفض الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، منح اللاعبين راحة سلبية عقب ودية وادى دجلة التى أقيمت مساء الخميس، ويواصل الفريق تدريباته اليومية على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر.

وأكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الهدف الأساسى للجهاز الفنى لذئاب الجبل من المباريات الودية ليس تحقيق نتائج كبيرة ولكن الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المقاولون يسعى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لتحمل ضغط المباريات فى الفترة المقبلة، خاصة أنه لن تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس.

ويحتل المقاولون المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، والزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 34 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.