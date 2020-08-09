أحمد مرتضى يعلق على ظهور "موليكا" بقميص الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أمنيته في تعاقد ناديه مع جاكسون موليكا، لاعب مازيمبي الكونغولي، في حالة كونه لاعب جيد ويستحق ارتداء القميص الأبيض.

وطرح الاعلامي فايق سؤالا عن أحمد مرتضى خلال ظهوره في برنامج جمهور التالتة، بشأن ظهور اللاعب موليكا مرتديا قميص الزمالك داخل احدى صالات الألعاب الرياضىة، وهل هذا التصرف يشير لقرب انتقال اللاعب لصفوف الزمالك.

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ورد أحمد مرتضى قائلا:" اقسم بالله ما أعرفه، ولو كان لاعب جيد سأتمنى أن يكون لاعبا في الزمالك، ولنا جمهور في كل مكان".

وقبل ساعات، ظهر الكونغولي جاكسون موليكا خلال مقطع فيديو مرتديًا قميص نادي الزمالك ويتدرب في صالة الألعاب الرياضية.

وفي وقت سابق، انتشرت العديد من التقارير الصحفية، التي تشير لدخول الأهلي في مفاوضات مع نادي مازيمبي لضم موليكا.