المقاصة يوضح موقفه.. هل طلب تأجيل مواجهة أسوان بعد إصابة لاعبيه بالكورونا

كشف وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، موقف النادي الفيومي من طلب تأجيل لقاء أسوان بعد ظهور 3 حالات في النادي قبل اللقاء ب24 ساعة.
وأكد وليد هويدي في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: ": "لم نطلب تأجيل المباراة نهائيا وهناك باقي اللاعبين بحالة جيدة والدوري مستمر ولم نفكر فيالتأجيل".
وكان محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، كشف عن ظهور حالة إيجابية واحدة فقط لفيروس كورونا بفريق أسوان عقب المسحة التي خضع لها الفريق أمس.
وقال، محمد سلطان في تصريحات لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت على فضائية صدى البلد، أظهرت
المسحة التي خضع لها فريق أسوان عنظهور حالة إيجابية لأحد أعضاء الفريق، مشيرًا إلى أن طبيب الفريق قام بعزله منذ 5 أيام بعد ظهور بعض الأعراض عليه مؤخرا.
وتابع، كشف المسحة التي خضع لها فريق المقاصة عن ظهور 3 حالات أعراضهم بسيطة وتم عزلهم بالفعل.
وأشار، رئيس اللجنة الطبية، إلى أنه تم زيادة عدد المسحات ل٢٥ لاعب بكل فريق مؤخرا. وأضاف، لم نناقش حتى الآن أمر حضور الجماهير مباريات نصف نهائي البطولات الأفريقية لأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، بسبب تفشي فيروس كورونا
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