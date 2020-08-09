شادي محمد ردا على شوقي السعيد: " لاعب معندوش تاريخ"

رد شادي محمد، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، على تصريحات شوقي السعيد، مدافع الزمالك السابق، والذي قال إنه أفضل من وائل جمعة، صخرة دفاع الأهلي.

وقال شادي محمد في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "لن أرد على شوقي السعيد فهو لاعب بدون تاريخ

ولا أحد يعرفه".

وتابع: "وائل جمعة اسطورة ولا يصح أن يقوم شوفي السعيد بقول ذلك لانه بلا تاريخ".

وكان شوقي السعيد قال خلال تصريحات تليفزيونية أنه أفضل من وائل جمعة مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر.