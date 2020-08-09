أحمد سامي : أزارو أفضل من بادجي.. وأنصح رمضان صبحي بالبقاء مع الأهلي

أكد احمد سامي المدير الفني السابق لطلائع الجيش ان تواجد المغربي وليد ازارو في هجوم الاهلي افضل بكثير من تواجد آليو بادجي .

واضاف سامي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الاعلامي محمد فاروق ، ان هجوم الاهلي يمتلك مهاجمين افضل من بادجي، مروان واجاي وازارو لديهم القدرة على قيادة هجوم الفريق حال عدم التعاقد

مع بادجي .

وتابع ، غير مقتنع بالتعاقد مع بادجي وكان هناك خيارات افضل بكثير ، او التعاقد مع مركز آخر والتركيز على مروان واجاي في هذا المركز والاستفادة من صفقة آخرى .

Advertisements

كما قال احمد سامي المدير الفني السابق لنادي نجوم المستقبل ان رمضان صبحي لاعب ذو

مواصفات خاصة وإضافة كبيرة للاهلي في حال بقاءه هذا الموسم.

واضاف سامي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "ten" مع الاعلامي محمد فاروق ، ان بقاء رمضان صبحي داخل صفوف القلعة الحمراء افضل له من الرحيل للدوريات الضعيفة، خاصة وان تواجده مهم لتحقيق الالقاب والبطولات مع ناديه وسينافس على جميع الالقاب.

وتابع تواجد رمضان في الاهلي الفترة القادمة امر مهم له وللنادي ، خاصة في ظل البحث عن تحقيق لقب افريقيا هذا الموسم .