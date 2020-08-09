مدرب بايرن ميونخ: لن نركز على ميسي، وبرشلونة مثل أي فريق!

أكد مدرب بايرن ميونخ “هانز فليك” أن فريقه سيتعامل مع برشلونة مثل أي فريق واجهه في الفترة الماضية، عندما يصطدم به في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة القادمة الموافق 14 أغسطس.

وانتصر بايرن ميونخ في آخر مواجهة جمعته ببرشلونة 2/3 على ملعب آليانز آرينا يوم 12 مايو 2015 في إياب نصف النهائي، إلا أن هذا الفوز لم يكف العملاق البافاري لتحقيق التأهل، بسبب الخسارة بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب على ملعب كامب نو.

وقال هانز فليك بعد الفوز بنتيجة 1/4 على تشيلسي في إياب ثمن النهائي ليلة أمس السبت “سنستعد لبرشلونة مثلما نستعد لأي فريق آخر نواجهه، نود إظهار قوتنا وتركيزنا عند خوض تلك المباراة”.

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وأضاف “ليونيل ميسي سيخلق لنا الكثير من المشاكل، لكننا سنركز على برشلونة ككل وليس على ليونيل ميسي لوحده، نحن لا نسعى للتركيز على لاعب واحد، يجب أن ندرس جميع أعضاء الفريق”.

وختم “لدينا الإحترام اللازم لخصمنا، نأمل في أن نظهر قوتنا مرة أخرى يوم 14 أغسطس، سنلعب بنفس طريقتنا في المباريات الأخيرة بتركيز 100٪، نريد تقديم مستوى قوي وأداء عال مع طريقة اللعب”.

وعن وضع الإصابات في الفريق، ختم حديثه “الوضع ليس مقلقًا، لا توجد إصابة خطيرة لجيروم بواتينج أو ألفونسو ديفيز، أما بنجامين بافار سيتواجد في نصف النهائي حال تمكنا من هزيمة برشلونة في ربع النهائي”.