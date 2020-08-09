رياضة | فايلر يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الأهلي بشأن رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الأهلي بشأن رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتابع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، الموقف النهائي لرمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد والمعار إلى القلعة الحمراء.

و أكد فايلر للجهاز المعاون له، انه يرغب في معرفة الموقف النهائي للاعب قبل استئناف بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعرقل الإختلاف على الجانب المادي تعاقد الأهلي مع رمضان بشكل نهائي، بعد تمسك النادي الانجليزي بمبلغ 7 مليون جنية استيرليني للموافقة على بيع اللاعب لناديه السابق.