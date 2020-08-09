رياضة | الأهلي يتعاقد مع مدرب تشيكي لتدريب الناشئين ويصل القاهرة اليوم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتعاقد مع مدرب تشيكي لتدريب الناشئين ويصل القاهرة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن النادي الأهلي تعاقد مع مدرب أجنبي من أجل تدريب الناشئين في الموسم المقبل.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي أنهى اتفاقه مع مدرب أجنبي يحمل الجنسية التشيكية"

وأوضح: "الاتفاق تم ويصل المدرب التشيكي اليوم".

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه نظيره إنبي اليوم ضمن مباريات بطوله الدوري المصري الممتاز والتى عادت مجددًا بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا.