رياضة | موليكا يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موليكا يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الكونغولي جاكسون موليكا، لاعب فريق مازيمبي الأول لكرة القدم، الذي كان على رادار الأهلي خلال الفترة الماضية، مفاجأة من العيار الثقيل.

وظهر موليكا بقميص فريق الزمالك المصري، خلال مقطع فيديو نشره اللاعب أثناء تأديته للتدريبات في صالة الجيمانزيوم.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ونال إعجاب الكثيرين من رواد السوشيال ميديا، بالأخص جماهير القلعة البيضاء.

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وكان موليكا حصل على قميص الزمالك بعدما استبدله مع محمود علاء مدافع الزمالك، خلال مباراة الإياب بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت في ستاد السلام، التي انتهت بالتعادل السلبي.

يشار إلى أن مباراة الذهاب انتهت بفوز مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة.

وتلقى موليكا عدة عروض خلال الفترة الأخيرة، للرحيل عن مازيمبي في الصيف الحالي، أبرزها ليل الفرنسي.

جدير بالذكر أن موليكا ظهر بشكل لافت خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، وأحرز 7 أهداف، محتلا المركز الثاني بقائمة الهدافين خلف كريم العريبي.