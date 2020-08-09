رياضة | موليكا يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موليكا يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فجر الكونغولي جاكسون موليكا، لاعب فريق مازيمبي الأول لكرة القدم، الذي كان على رادار الأهلي خلال الفترة الماضية، مفاجأة من العيار الثقيل.
وظهر موليكا بقميص فريق الزمالك المصري، خلال مقطع فيديو نشره اللاعب أثناء تأديته للتدريبات في صالة الجيمانزيوم.
وانتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ونال إعجاب الكثيرين من رواد السوشيال ميديا، بالأخص جماهير القلعة البيضاء.
وكان موليكا حصل على قميص الزمالك بعدما استبدله مع محمود علاء مدافع الزمالك، خلال مباراة الإياب بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت في ستاد السلام، التي انتهت بالتعادل السلبي.
يشار إلى أن مباراة الذهاب انتهت بفوز مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة.
وتلقى موليكا عدة عروض خلال الفترة الأخيرة، للرحيل عن مازيمبي في الصيف الحالي، أبرزها ليل الفرنسي.
جدير بالذكر أن موليكا ظهر بشكل لافت خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، وأحرز 7 أهداف، محتلا المركز الثاني بقائمة الهدافين خلف كريم العريبي.