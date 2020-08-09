رياضة | موعد مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل نادي برشلونة الإسباني، إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نظيره نابولي الإيطالي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، مجموع لقائي الذهاب والعودة، في دور الستة عشر من المسابقة.

كما تأهل نادي بايرن ميونيخ الألماني على حساب نظيره تشيلسي الإنجليزي، بعد الفوز بسبعة أهداف مقابل هدف مجموع لقائي الذهاب والعودة.

ومن المقرر أن يواجه بايرن ميونيخ نظيره برشلونة في الدور ربع النهائي، في اللقاء الذي سيلعب من مباراة واحدة فقط في مدينة لشبونة عاصمة البرتغال، بالنظام الجديد للمسابقة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتقام المباراة يوم الجمعة 14 أغسطس المقبل على ملعب دا لوز بالعاصمة البرتغالية لشبونة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.