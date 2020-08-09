رياضة | أحمد سامي: كارتيرون لم يظهر بشكل جيد أثناء توليه مسئولية الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد سامي: كارتيرون لم يظهر بشكل جيد أثناء توليه مسئولية الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق نجوم المستقبل السابق أن كارتيرون المدير الفني للزمالك لم يظهر بشكل جيد اثناء تواجده كمدير فني للنادي الاهلي.

وأضاف سامي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن كارتيرون يقدم آداء مميز مع الزمالك في الوقت الحالي وقاد الفريق لتحقيق البطولات هذا الموسم وظهر بشكل مميز .

وتابع أن الفرنسي سيقود الزمالك لتحقيق الألقاب والبطولات خلال المواسم القادمة نظرًا لما يقدمه من آداء مميز مع الفريق الأبيض وهو الأمر الذي أفتقده مع الأهلي أثناء تواجده كمدير فني ورحل بسبب عدم تحقيق البطولات.