رياضة | ممدوح عبد الحى يعتذر عن استكمال مهمته مع كوكاكولا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ممدوح عبد الحى يعتذر عن استكمال مهمته مع كوكاكولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلن ممدوح عبد الحى المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى كوكاكولا أحد أندية المجموعة الثانية بالقسم الثانى رحيله عن تدريب الفريق القاهرى عقب تقدمه باعتذار رسمى لإدارة النادى خلال الساعات الماضية .

وقال ممدوح عبد الحى لاعب طلائع الجيش والمقاولون العرب وتليفونات بنى سويف : تقدمت باعتذار رسمى للمهندس مجدى اسماعيل رئيس النادى وذلك قبل اجراء الفريق الكروى للمسحات المقرر تنفيذها الاربعاء القادم .

واختتم بقوله : تحدثت بكل ود واحترافية مع رئيس النادى ورغبتى فى عدم استكمال المهمة وهو ما تفهمه فى جو احترافى بيننا واتمنى التوفيق للفريق خلال الفترة القادمة .

وكان كوكاكولا قد خاض الموسم الحالى بجهاز فنى مكون من ممدوح عبد الحى كل من أيمن عبد القادر مديرا للكرة و هيثم إبراهيم مدربا عاما وسيد عبد القادر مخطط أحمال ومحمد مصطفى مدرب حراس مرمى وحسن وهبي مدير مالي وأحمد حمدى أخصائي تأهيل وإصابات وبهاء ابراهيم مدلك.