انت الان تتابع إقصاء ريال مدريد.. غوارديولا يعتبره "خطوة" وزيدان "فخور" بفريقه! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، مع مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا

في حين اعتبر مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا "مجرد خطوة"، أبدى مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، خيبة أمله من إقصاء فريقه، لكنه قال إنه "فخور" بما قدمه الفريق هذا الموسم.

عبّر المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عن خيبة أمله إثر خروج الفريق من دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه فخور بما قدمه الفريق خلال هذا الموسم.

وقال زيدان عقب مباراة أمس: "بالطبع لا يمكننا الشعور بالسعادة، لقد خسرنا المباراة وخرجنا"، وأضاف: "نحن فخورون بما قدمنا هذا الموسم، هذه هي كرة القدم. خسرنا أمام فريق جيد وعلينا تقبل هذا".

Advertisements

وخسر ريال مدريد، الأكثر تتويجاً بدوري الأبطال برصيد 13 لقباً، أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي (1/2) مساء أمس الجمعة (السابع من آب/أغسطس) في إياب دور الستة عشر، ليفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة إجمالية (4/2) ويتأهل إلى دور الثمانية.

من جهته أبدى المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على ريال مدريد الإسباني والتأهل على حسابه إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا. وقال غوارديولا عقب المباراة: "إنها مجرد خطوة، وإذا اعتقدنا أن هذا يكفي، فسنظهر وكأننا فريق صغير. إذا أردت التتويج فيجب عليك الفوز على الفرق الكبيرة".وعن مواجهة ليون الفرنسي في دور الثمانية يوم السبت المقبل، قال غوارديولا أمس الجمعة: "تحدثت مع قسم مراقبة اللاعبين (بشأن ليون) ونصحوني بأن أكون متأهباً. أمامنا ثمانية أيام للاستعداد قبل المواجهة. سنستمتع بهذا الفوز ثم نبدأ التفكير في مباراة ليون". واستطاع ليون التأهل على حساب يوفنتوس، رغم أن الأخير فاز على ضيفه الفرنسي (2-1)، وذلك لخسارة كان قد تعرض لها الفريق الإيطالي قبل عدة أشهر في ملعب منافسه قبل قرار تعليق المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.