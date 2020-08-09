انت الان تتابع حتى في عطلته.."السلطان" إبراهيموفيتش يواصل تدريباته عرض البحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش

يبدو أن نجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش لا يكل ولا يمل من التدريب في كل زمان ومكان تقريباً. الدولي السويدي السابق، شارك متابعيه في مواقع التواصل الاجتماعي حصة من تدريب خاص على متن يخت في عرض البحر.

يتمتع نجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش بلياقة بدنية رائعة للغاية، تساعده على مواصلة اللعب بأعلى مستوى ممكن، فهو يهز شباك الفرق المنافسة الواحدة تلو الأخرى، رغم تقدمه في العمر (38 عاماً).

ومع انتهاء أغلب الدوريات الكروية الأوروبية، يحاول اللاعبون الاستمتاع بعطلتهم بأفضل شكل ممكن وإعادة شحن طاقتهم، لاسيما وأن عالم كرة القدم يستنزف الكثير منهم طيلة أطوار الموسم.

إلا أن زلاتان إبراهيموفيتش المعروف بشخصيته "القوية" و"المستفزة" أحياناً، يفضل دائماً السير عكس التيار والقيام بكل شيء بطريقته الخاصة. ففي مقطع فيديو نشره "السلطان" إبراهيموفيتش على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر اللاعب وهو يتدرب على متن يخت في عرض البحر الأبيض المتوسط.

Advertisements

ويظهر إبراهيموفيتش في الفيديو، الذي تبلغ مدته حوالي دقيقة، وهو يقوم بتمارين شاقة للحفاظ على لياقته البدنية، إذ يمرّن مختلف أجزاء جسده بحركات تستهدف الصدر والبطن والساق وغيرها.

ولم تتوقف تمارين زلاتان إبراهيموفيتش عند هذا فحسب، فقد نشر مقطع فيديو آخر وهو يقفز من القارب في مياه البحر. وكتب الدولي السويدي السابق يقول: "أسد على الأرض، قرش في البحر".

يشار إلى الكثير من الشائعات، تحوم حول مستقبل زلاتان إبراهيموفيتش مع فريقه الحالي ميلان الإيطالي. فقد ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان قريب جداً من تجديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش حتى صيف 2021، فيما أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن فريق ليدز يونايتد، الصاعد مؤخراً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مهتم بدوره بخدمات زلاتان إبراهيموفيتش.