شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبدالعزيز يثني على أمير مرتضى: «حقق نجاحًا غير عادي مع الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن عبدالعزيز، مدرب الزمالك السابق، إن أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالفريق الأول، «كادر إداري رائع وحقق نجاحًا غير عادي في فترة زمينة قصيرة».
أضاف «عبدالعزيز» في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «زملكاوي» على فضائية «الزمالك»، السبت: «ما حققه أمير مرتضى من بطولات وألقاب في موسم واحد يفوق بطولات أندية أخرى على مدار سنوات».
واعتبر مدرب الزمالك السابق أن الصفقات الجديدة والانضباط والالتزام الذي يشهده الأبيض يعود الجزء الأكبر منه لأمير مرتضي ومجلس الإدارة.
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