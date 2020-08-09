شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يتمسك بمدربه رغم توديع «الأبطال»: الصفقات الجديدة ستصنع الفارق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي تشيسلي الإنجليزي تمسكه بالمدرب الإنجليزي، فرانك لامبارد، خلال الموسم المقبل عقب خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا بتيجة ثقيلة أمام منافسه بايرن ميونيخ بسباعية مقابل هدف خلال لقاءي دور الـ16 لبطولة «الشامبيونزليج». وذكر موقع «ديلي ميل» البريطاني أن إدارة فريق تشيلسي متمسك بالمدرب فرانك لامبارد، خاصة بعد التدعيمات الفنية التي انضمت للفريق الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الجاري وعلى رأسهم حكيم زياش. أضاف التقرير البريطاني أن صفقات البلوز ستضيف للفريق خلال الموسم المقبل وستصنع الفارق سواء في بطولة الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، أو بطولة دوري أبطال أوروبا بالنسخة القادمة. مباراة بايرن ميونخ و تشيلسي في دوري أبطال أوروبا الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,314

تعافي 51,672

وفيات 4,992

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