شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبدالعزيز يوجه نصيحة لمجلس الزمالك بشأن مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتبر أيمن عبدالعزيز، مدرب الزمالك السابق، مصطفي محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الأفضل والأجدر بقيادة هجوم الزمالك ومنتخب مصر في الفترة المقبلة.

ونصح «عبدالعزيز»، في تصريحات تليفزيونية، مساء السبت، اللاعب بالتركيز في كرة القدم و«عدم المشي ورا دماغة»، قائلًا: «الأيام ستثبت أن مصطفي هو مهاجم مصر الأول».

وشدد مدرب الزمالك السابق على أن مصطفي محمد يحتاج لوجود رأس حربة ومهاجم ثاني بنفس القوة يظل ضاغطًا عليه للاستمرار على مستواه وتقديم أفضل ما عنده.

وختم تصريحاته بتوجيه نصيحة لإدارة الكرة ومجلس الإدارة بالنادي الأبيض بضرورة وجود مهاجم ثاني مع مصطفي محمد على نفس مستواه لتحفيزه دائما لتقديم الأفضل.