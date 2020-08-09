شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعالية «تجديف الشارقة الافتراضي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم الأحد فعالية «تجديف الشارقة الافتراضي» بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وشركة القدرة للخدمات الرياضية.

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: شهدت الفعالية حتى الآن مشاركة مايقارب 100 مشارك من الجنسين منذ الإعلان عن الفعالية، وتأتي هذه الفعالية كمبادرة رياضية مجتمعية جديدة.

وأضاف: نتطلع إلى مشاركات واسعة من داخل الدولة وخارجها حيث يستمر التسجيل للفعالية حتى يوم الجمعة 4 سبتمبر /أيلول المقبل على الموقع الإلكتروني www.eevents.ae/rowing.

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