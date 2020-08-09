شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: ملف نادى القرن يخضع للمراجعة بمعرفة محامين دوليين قبل إرساله للكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجالس إدارة الزمالك، أن نادى الزمالك هو بطل القرن الحقيقى وصاحب نهضة كروية فى مصر من عام 2014 وحتى الآن، موضحا أن ملف نادي القرن تتم حاليا مراجعته بمعرفة 4 محامين دوليين قبل تسليمه للكاف والمحكمة الرياضية الدولية .

وقال أحمد مرتضى خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "الزمالك صاحب نهضة كروية فى مصر من 2014 لأنه الأهلى هو اللى كان بيحقق كل حاجة لوحده والمنافسة كانت قليلة جدا لأنه هو الوحيد اللى كان معاه فلوس وبيجيب أحسن اللاعيبه في مصر".

وأضاف منصور عضو مجالس إدارة الزمالك: أن مع ظهور الزمالك فى 2014 بدأت المنافسة تعود والكرة تتطور بمنافسة الزمالك على كل البطولات واللاعبين، والدليل قناة الأهلى كان مالهاش منافس فلما ظهرت قناة الزمالك الأهلى بدأ يطور منها وهكذا".

وأوضح أحمد مرتضى منصور: "أن الزمالك بطل القرن الأفريقى لأنه الأكثر بطولات في القرن العشرين كمًا وكيفًا، بـ9 بطولات مقابل 7 بطولات، وكيفيا بدورى الأبطال مقابل كأس الكئوس، ونحن أصحاب قضية ونطلب حقنا من الاتحاد الدولى بعيدا عن نادى الأهلى ونجهز ملف أقوى من الموجود حاليا".

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وتابع أحمد مرتضى: "مفيش أي ورقة رسمية تؤكد أن الأهلى هو بطل القرن، لأننا مش لقيين دليل على ذلك فبنطالب الاتحاد الأفريقي ما يدل على أن الأهلى بطل القرن بالأوراق الرسمية، لأن شخص واحد هو اللى حط معايير لفوز الاهلى بهذا اللقب دى وجهة الزمالك".

وأوضح عضو مجالس إدارة الزمالك: "أنا من تعاقد مع فيريرا وكنا رايحين للتعاقد مع فييرا ولكن "اتنك" علينا ولم يجلس معانا ووضع شروط منها الإطاحة بإسماعيل يوسف ومحمد صلاح فى جهازه".

وتابع عضو مجالس إدارة الزمالك: "بحثنا فى السى فيهات المتاحة في البرتغال وشدنى سى فى فيريرا وخلصنا معاه بعد فترة، وبالنسبة لموضوع فلوسه كانت فى حسابه بس بالعملة المصرية، وهو كان رافض يسحبها وطلبها بالدولار، فعمل تنازل لنا وسحبناها تانى وبعتناها بالدولار والموضوع خلص".

وأكد أحمد مرتضى منصور: أن فيريرا هو أنجح المدربين في الزمالك حتى الآن، بجانب حاليا كارتيرون وأمامه فرصة لتحقيق البطولات، وجروس أيضا حقق إنجازات مع الأبيض، والزمالك هو صاحب النهضة للمدربين".