شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعزل حالتي كورونا ويشدد على الإجراءات الاحترازية بالمعسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد نادي أسوان على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمعسكر الفريق المقام في المركز الأوليمبي، من أجل استئناف مباريات الدور الثاني من الدوري العام، وذلك بعد ظهور حالة جديدة إيجابية بفيروس كورونا بين صفوف الفريق، عقب أيام من الحالة التي ظهرت قبل خوض أخر وديتين أمام المقاولون ووادي دجلة، حيث تم عزل الثنائي المصاب بمعرفة الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبي بأسوان.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان مراناً قوياً أمس السبت فى ختام استعداداته بمعسكره فى المركز الأولمبى لمواجهة مصر المقاصة اليوم، الأحد، وذلك فى إطار مؤجلات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، التى عادت من جديد بعد فترة توقف استغرقت 147 يوماً منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ويعد هذا اللقاء هو الاختبار الرسمى الأول لأحمد كشرى مدرب أسوان والذى تولى الإدارة الفنية لأبناء الجنوب عقب استقالة مجدى عبد العاطى من تدريب أسوان خلال فترة توقف كورونا.

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وأكد كشرى المدير الفنى لأسوان، أن المباريات فى الدورى الثانى لن تكون سهلة، خاصة مع تقارب المستويات بين الفرق وتقارب النقاط، موضحاً أن أسوان لن يفرط فى نقاط مباراة المقاصة من أجل تأمين وضعه فى جدول مسابقة الدورى العام.

كان أبناء الجنوب قد خاضوا خمس مباريات ودية في يوليو الماضي، وذلك بعد عودة النشاط الرياضي الذي توقف في شهر مارس بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تعادل أسوان في أربعة لقاءات بنفس النتيجة 1/1، وكان اللقاء الأول أمام النادي الاسماعيلي ثم المقاولون العرب وإنبي والمقاولون مرة أخرى، قبل أن يخسر تماسيح النيل في المباراة الودية الأخيرة قبل إجازة العيد، أمام نظيره وادي دجلة بنتيجة 3/2، في لقاء مثير.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.