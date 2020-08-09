شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة وبايرن ميونيح في ربع نهائي الأبطال.. الأبرز في الصحف الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الرياضية العالمية الضوء على اللقاء الأقوى في دوري أبطال أوروبا الذي سيقام 14 أغسطس الجاري بين برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا «الشامبيونزليج»، عقب تخطيهما عقبة نابولي الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي.

كان فريق برشلونة الإسباني فاز على منافسه نابولي الإيطالي خلال اللقاء الذي أقيم، مساء السبت، بثلاثية لهدف ليكون عدد الأهداف في اللقاءين لصالح «البرسا» بنتيجة 4/2، وفاز الفريق الألماني بايرن ميونيخ على نظيره تشيلسي برباعية لهدف، ليصبح عدد الأهدف في اللقاءين لصالح «البافاري» بنتيجة 7/1.

وتصدر الفريق الكاتالوني مواقع الصحف الإسبانية بعد تجاوزه عقبة نابولي التي كانت تهدد استمرار كيكي سيتيين، المدير الفني لفريق برشلونة، مع فريقه حال خسارته أمام نابولي وتوديعه دوري أبطال أوروبا، ولكن جاءت الرياح بما تشتهى السفن وتمكن الفريق الكاتالوني من طرد الفريق الإيطالي خارج البطولة.

مباراة برشلونة و نابولي في دوري أبطال أوروبا

عنون موقع «ماركا» الإسباني تقريره الذي نشره عن لقاء برشلونة ونابولي: «ميسي يدمر المدافعين في نابولي بمفرده»، وقال التقرير الإسباني إن فريق برشلونة استحق الصعود لدور ربع النهائي لبطولة «الشامبيونزليج» خاصة بعد امتلاك لاعبيه مجريات الأمور داخل المستطيل الأخضر وإصراراهم على الفوز تعويضا لفقدانهم لقب «الليجا» أمام منافسهم التقليدي ريال مدريد الذي ودع دوري أبطال أوروبا السبت الماضي على يد مانشستر سيتي بهدفين لهدف.

أضاف التقرير أن ليونيل ميسي كان سببا رئيسيا في تأهل فريقه خاصة بعد الأداء الفني المتميز الذي ظهر به خلال لقاء نابولي وتلاعبه بمدافعين الفريق الإيطالي على مدار اللقاء سواء من خلال تمريراته الساحرة أو هدفه الثاني في شباك بطل إيطاليا.

وقال موقع «آس» الإسباني إن فريق برشلونة حقق المطلوب منه خلال هذه الفترة وتأهل لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي يجعل الفريق الكاتالوني الأقرب لتحقيق لقب بطولة «الشامبيونزليج» خاصة وأن لاعبو البلوجرانا تعهدوا على حصد البطولة تعويضا لخسارتهم بطولة الدوري الإسباني.

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مباراة برشلونة و نابولي في دوري أبطال أوروبا

واحتفل لاعبو بايرن ميونيخ الألماني وفقا لما نشره موقع صحيفة «بيلد» الألمانية، لبلوغهم دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، وأشار التقرير الألماني إلى أن فريق بايرن ميونيخ الألماني يستعد بقوة لمواجهة برشلونة 14 اغسطس الجاري، معلقا على قوة الفريق الألماني الذي يتميز بها مثل برشلونة، وقال إن الفريق الكاتالوني يتملك ميسي في الخط الأمامي، ولكن البارفاري لديه العملاق البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يستطيع هز شباك البلوجرانا.