شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلق على اتجاه الجبلاية لمعاقبة اللاعبين المصابين بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، رفضه التام والقاطع لتصريحات محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، التي أكد فيها توقيع عقوبات مغلظة على الأندية واللاعبين حال إصابة أي فرد بفيروس كورونا.

وقال رئيس النادي: «لم أتخيل أن يصل التخبط والعشوائية في القرارات والتصريحات داخل الجبلاية لهذا الحد»، متساءلا: «كيف يتم معاقبة نادي أو لاعب يظهر به مرض أو إصابة بفيروس مثل كورونا؟ وفي أي قرار أو لائحة أو شرع سيتم تطبيق هذه اللائحة التي تخالف كل الأعراف والقوانين والدستور».

كان محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وجه تحذيرًا شديد اللهجة إلى أندية الدوري المصري وخاصة غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية وتأكيده على فرض عقوبات مغلظة على الأندية غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا، وتأكيده أن الجنة الخماسية تقوم بمتابعة الأندية خلال المباريات وسنفرض عقوبات مغلظة على غير الملتزمين.