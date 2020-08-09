شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبدالعزيز: «محمود علاء أفضل مدافع في مصر.. وأرقامه القياسية تتحدث عنه» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رأى أيمن عبدالعزيز، مدرب الزمالك السابق، أن محمود علاء، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، «الأفضل في مصر بين جميع المدافعين».
وقال: «علاء لاعب نادر الوجود في خط الدفاع، لاعب ذكي ومهاري وذو قامة طويلة، وهداف في نفس الوقت، وهي مميزات من الصعب اجتماعها في مدافع».
وتابع في تصريحات تليفزيونية: «علاء يصنع تاريخ لفريقه ولنفسه بأرقامه القياسية التي تتحدث عنه بعد وصوله لـ25 هدفا كأفضل مدافع هداف في تاريخ مصر و33 هدفا في جميع البطولات».
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الوضع في مصر
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اصابات
95,314
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تعافي
51,672
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وفيات
4,992
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