شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبدالعزيز: «محمود علاء أفضل مدافع في مصر.. وأرقامه القياسية تتحدث عنه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رأى أيمن عبدالعزيز، مدرب الزمالك السابق، أن محمود علاء، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، «الأفضل في مصر بين جميع المدافعين».

وقال: «علاء لاعب نادر الوجود في خط الدفاع، لاعب ذكي ومهاري وذو قامة طويلة، وهداف في نفس الوقت، وهي مميزات من الصعب اجتماعها في مدافع».

وتابع في تصريحات تليفزيونية: «علاء يصنع تاريخ لفريقه ولنفسه بأرقامه القياسية التي تتحدث عنه بعد وصوله لـ25 هدفا كأفضل مدافع هداف في تاريخ مصر و33 هدفا في جميع البطولات».