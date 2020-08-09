شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد يكشف كواليس سحب شارة القيادة من عصام الحضري في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف شادي محمد، مدافع نادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، كواليس سحب شارة القيادة من عصام الحضري، حارس الأهلي والمنتخب المصري.

وقال شادي محمد في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «بعدما سحب مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق، الشارة من عصام الحضري، سأل: من هو الكابتن بعد الحضري؟».

وأضاف: «جوزيه قال: حسن حمدي هو رئيس الأهلي، وأنا رئيس هذا الفريق، وساقوم بسحب الشارة منك وشادي محمد هو الكابتن».