شكرا لقرائتكم خبر عن «سلة الزمالك» يخوض تدريبه الأول استعدادًا للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك تدريبه الأول بالنادى بقيادة مديره الفنى، طارق سليم، في إطار استعداداته لخوض الموسم الجديد.
بدأ مران رجال سلة الزمالك بقياس أوزان اللاعبين بعد العودة من الراحة الطويلة، وبعدها قام اللاعبون بالجرى حول الملعب مع مخطط أحمال الفريق.
وتحدث المدير الفني مع اللاعبين قبل بداية المران، وحثهم على ضرورة الالتزام وتنفيذ التعليمات سواء الفنية أو الاحترازية للحفاظ عليهم من فيروس كورونا.
ويخوض الفريق فترة الإعداد حاليا استعدادا للموسم الجديد، الذي لم يعلن اتحاد كرة السلة المصري عن مواعيده حتى الآن.
ويقود سلة الزمالك الجهاز الفني المكون من: طارق سليم (مديرا فنيا) وهشام أبوسريع ( مدربا عاما) وعلى الجناينى (مدربا).
كان الفريق حصل على راحة طويلة من التدريبات بسبب توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.
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