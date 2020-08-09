شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد يرد على فاروق جعفر: «عمري ما روحت مع حكم بورسعيد وأنا كابتن الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق شادي محمد، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، على ادعاءات فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، حول قيام المنتخب والأندية المصرية برشوة الحكام.

وأكد شادي محمد في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «عمري ما روحت مع حكم بورسعيد ولا لفيت معاهم في المولات وأنا كابتن الأهلي».

وقال: «مع احترامي لفاروق جعفر، ولكن أنا حصدت بطولات كثيرة، ولم يحدث هذا الكلام نهائيا».