شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك السابق: «شيكابالا كان بإمكانه اللعب لريال مدريد لكنه ظلم نفسه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى أيمن عبدالعزيز، مدرب الزمالك السابق، على ما قدمه محمود شيكابالا، نجم الفريق الأبيض، على مدار مسيرته الكروية.

وقال «عبدالعزيز» في تصريحات تليفزيونية: «شيكابالا كان بإمكانه اللعب بسهولة في أكبر دوريات العالم».

وأضاف: «شيكا ظلم نفسه، وكان ممكن يلعب في أكبر أندية العالم وهو حاطت رجل على رجل».

وأنهى تصريحاته مؤكدا أن نجم الزمالك كان قادرا على اللعب في نادي بحجم ريال مدريد وغيره من الأندية الكبرى، ولكنه قصر في حق نفسه.