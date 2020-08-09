الرجاء المغربي يوضح موقف دخول الجماهير في مواجهة الزمالك بدوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سعيد وهبي، المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، عن حقيقة تواصل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مع الفريق بشأن تواجد الجماهير في نهائيات دوري أبطال أفريقيا.
وقال «وهبي»، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»، مساء السبت: «الكاف لم يبلغنا بحضور جماهيري في مواجهتي الزمالك بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا».
وأضاف: «قمنا بإجراء المسحات ولا يوجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا».
ويلتقي الرجاء مع الزمالك، 25 سبتمبر المقبل، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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