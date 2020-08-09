شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك السابق يثني على طارق حامد ومرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك السابق، بطارق حامد، متوسط ميدان الفريق الأبيض، وما يقدمه من مستويات فنية مميزة على مدار المواسم الأخيرة.
وقال «عبدالعزيز» في تصريحات على شاشة قناة «الزمالك»، السبت: «طارق لا ينافسه أحد في مصر خلال الفترة الأخيرة».
وأضاف: «طارق حامد يشبهني بنفسي، يلقي جميع مشاكله وأزماته وراء ظهره وينسى كل شىء من أجل الملعب وحبه للزمالك».
واعتبر أنه «لا أحد يقدر على منافسة مرتضى منصور، رئيس النادي الحالي، على منصب الرئاسة في الانتخابات المقبلة».
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