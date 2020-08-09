شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد يعلق على تصريحات مصطفى يونس حول «الخطيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق شادي محمد، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، على تصريحات مصطفى يونس، نجم الأهلي سابقا، حول الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وادعائه أنه «ليس من أبناء النادي».

وقال شادي محمد في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»، مساء السبت: «مفيش حاجة اسمها ابن النادي وخال النادي، ولكن الأصح هو أسطورة النادي».

وأضاف: «الخطيب أسطورة ولا يصح أن يقال هذا الكلام نهائيا، فهل من الممكن أن يتم إنكار تاريخ مصطفى يونس؟!».