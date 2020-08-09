شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لا نية لإلغاء مباراة مصر للمقاصة وأسوان بعد ظهور حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، موقف لقاء مصر للمقاصة وأسوان من الإلغاء بعد ظهور 3 حالات كورونا في النادي الفيومي.

وأكد «سلطان» في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»، مساء السبت: «لا نية لإلغاء مباراة مصر للمقاصة وأسوان بعد ظهور حالات كورونا».

وقال: «نقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ونراعي صحة الجميع».