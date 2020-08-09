شكرا لقرائتكم شادي محمد: عمري ما روحت مع حكم بورسعيد ولا لفيت معاهم في المولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق شادي محمد، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، على تصريحات فاروق جعغر، نجم الزمالك السابق، بشأن قيام المنتخب والأندية المصرية برشوى الحكام.

وأكد شادي محمد في تصريحات تلفزيونية: "عمري ما روحت مع حكم بورسعيد ولا لفيت معاهم في المولات وأنا كابتن الأهلي".

وتابع: "مع احترامي لفاروق جعفر ولكن أنا حصدت بطولات كثيرة ولم يحدث هذا الكلام نهائيا".

علق مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، على هدفه في مرمى النادي الأهلي بقميص نادي الإسماعيلي.

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وأكد: "كنت أقدر أضيع هدفي في مرمي الأهلي بعد رحيلي للإسماعيلي لو كان حدث ذلك فذلك يدل أنني لم أتعلم شيء من الأهلي، ولكن المباديء الحمراء منعتني".

كشف شادي محمد، كواليس سحب شارة القيادة من عصام الحضري، حارس الأهلي والمنتخب المصري قائلا :"بعدما قام مانويل جوزيه الشارة من عصام الحضري قام بالسؤال من هو الكابتن بعد الحضري".

وتابع: "جوزيه قال حسن حمدي رئيس الأهلي وأنا رئيس هذا الفريق وساقوم بسحب الشارة منك وشادي محمد هو الكابتن".