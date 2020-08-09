شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: رمضان صبحى وافق على الانتقال لنادى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجالس إدارة الزمالك، أن نادى الزمالك كان قريبا من ضم رمضان صبحى لاعب هيدرسيفيلد والأهلى في 2014.

وقال أحمد مرتضى خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "كنا قريبين من ضم رمضان صبحى في 2014 بعد مكالمة من لاعب من الزمالك من معسكر المنتخب".

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك: "لاعب الزمالك قالنا أن رمضان صبحى عنده مشكلة في العقد مع الأهلى وهو مرحب بالانتقال للزمالك تعالوا خلصوا الصفقة لأن علاء عبد الصادق جاى يمضى رمضان على عقد جديد، فأتصلت بأحمد سليمان وقولتله قالى أنا مظبط كل حاجة ولقيت رمضان بعدها موقع للأهلى".

كشف أحمد مرتضى: "أن الزمالك صاحب نهضة كروية فى مصر من 2014 لأنه الأهلى هو اللى كان بيحقق كل حاجة لوحده والمنافسة كانت قليلة جدا لأنه هو الوحيد اللى كان معاه فلوس وبيجيب أحسن اللاعيبه فى مصر".

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وأضاف منصور عضو مجالس إدارة الزمالك: أن مع ظهور الزمالك فى 2014 بدأت المنافسة تعود والكرة تتطور بمنافسة الزمالك على كل البطولات واللاعبين، والدليل قناة الأهلى كان مالهاش منافس فلما ظهرت قناة الزمالك الأهلى بدأ يطور منها وهكذا".

وأوضح أحمد مرتضى منصور: "أن الزمالك بطل القرن الأفريقى لأنه الأكثر بطولات فى القرن العشرين كمًا وكيفًا، بـ9 بطولات مقابل 7 بطولات، وكيفيا بدورى الأبطال مقابل كأس الكئوس، ونحن أصحاب قضية ونطلب حقنا من الاتحاد الدولى بعيدا عن نادى الأهلى ونجهز ملف أقوى من الموجود حاليا".

وتابع أحمد مرتضى: "مفيش أى ورقة رسمية تؤكد أن الأهلى هو بطل القرن، لأننا مش لقيين دليل على ذلك فبنطالب الاتحاد الأفريقى ما يدل على أن الأهلى بطل القرن بالأوراق الرسمية، لأن شخص واحد هو اللى حط معايير لفوز الأهلى بهذا اللقب دى وجهة الزمالك".

وأوضح عضو مجالس إدارة الزمالك: "أنا من تعاقد مع فيريرا وكنا رايحين للتعاقد مع فييرا ولكن "اتنك" علينا ولم يجلس معانا ووضع شروط منها الإطاحة بإسماعيل يوسف ومحمد صلاح فى جهازه".