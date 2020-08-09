شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: لا نيه لإلغاء مسحات كورونا قبل مباريات الدوري حاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حقيقة دراسة مسئولي اتحاد الكرة إلغاء مسحات كورونا للاعبي الدوري المصري.

وأكد محمد سلطان في تصريحات تلفزيونية: "حتى الآن لا يوجد نيه لإلغاء مسحات الكورونا قبل مباريات الدوري في الوقت الحالي".

وتابع: "قد يتم دراسة ذلك الموقف بالتنسيق مع وزارة الصحة ولكن حتى الآن لا يوجد نية لذلك".

وجه رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تحذير شديد اللهجة إلى أندية الدوري المصري وخاصة غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية.

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وأكد: "سنفرض عقوبات مغلظة على الأندية الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية ضد الكورونا واللجنة الخماسية تقوم بمتابعة الأندية خلال المباريات وسنفرض عقوبات مغلظة على غير الملتزمين".

كشف محمد سلطان، تطورات المسحة الطبية التي خضع لها حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل لقاء إنبي.

وأكد ": "مسحة حمدي فتحي الأخيرة جاءت سلبية قبل تواجده في قائمة الأهلي أمام إنبي ويتم التأكد من تعافي أي لاعب قد تمت إصابته قبل المشاركة في المباريات".