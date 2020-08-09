شكرا لقرائتكم شادي محمد: أنا تاريخ في الأهلي مثل أهرامات الجيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال شادي محمد، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إنه سطر اسمه بحروف من ذهب داخل جدران القلعة الحمراء بالبطولات والمباريات التي شارك بها وحصدها.
وقال شادي محمد في تصريحات تلفزيونية: "أنا تاريخ داخل جدران النادي الأهلي مثل أهرامات الجيزة".
وتابع: "أنا تاريخ ومفيش حد قادر يغير ده، فالأهرامات اسمها خوفو وخفرع ومنقرع مينفش حد يقول اسم تاني أو ينكرها".
أكد مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إنه يعشق النادي الأهلي من كل قلبه ولا يقبل المزايدة حول هذه التصريحات.
تابع: "أنا خدام النادي الأهلي وأؤكد على تلك الكلمة ولن أتراجع عنها فالأهلي هو من صنع شادي محمد".
وواصل : "أنا لا أرغب في العمل داخل الأهلي أو قناته ولكن أرفض الإساءة للكابتن محمود الخطيب".
وأضاف: "لم أكن مساندا للخطيب في الانتخابات ولكن أرفض الإساءة له فهو ابن النادي واسطورة في الأهلي".
علق مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، على تصريحات مصطفى يونس، بشأن أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي السابق، ليس من أبناء الأهلي.
وأكد : "مفيش حاجة اسمها ابن النادي وخال النادي ولكن الأصح هو اسطورة النادي والخطيب اسطورة ولا يصح أن يقول هذا الكلام نهائيا فهل من الممكن أن يتم إنكار تاريخ مصطفى يونس".
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