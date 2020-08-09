شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: "تناكة" فييرا قادتنا للتعاقد مع فيريرا الأنجح في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجالس إدارة الزمالك، أن البرتغالى فيريرا مدرب الزمالك السابق هو الأنجح في القلعة البيضاء بالأرقام والبطولات وكارتيرون أمامه فرصة لتحقيق مزيد من البطولات.

وقال أحمد مرتضى خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "أنا من تعاقد مع فيريرا وكنا رايحين للتعاقد مع فييرا ولكن "اتنك" علينا ولم يجلس معانا ووضع شروط منها الإطاحة بإسماعيل يوسف ومحمد صلاح فى جهازه".

وتابع عضو مجالس إدارة الزمالك: "بحثنا فى السى فيهات المتاحة في البرتغال وشدنى سى فى فيريرا وخلصنا معاه بعد فترة، وبالنسبة لموضوع فلوسه كانت فى حسابه بس بالعملة المصرية، وهو كان رافض يسحبها وطلبها بالدولار، فعمل تنازل لنا وسحبناها تانى وبعتناها بالدولار والموضوع خلص".

وأكد أحمد مرتضى منصور: أن فيريرا هو أنجح المدربين في الزمالك حتى الآن، بجانب حاليا كارتيرون وأمامه فرصة لتحقيق البطولات، وجروس أيضا حقق إنجازات مع الأبيض، والزمالك هو صاحب النهضة للمدربين".

وأضاف أحمد مرتضى: "مفيش لاعيبه بتمضى على بياض حاليا بسبب وكلاء اللاعبين وأحيانا اتخانق مع الوكلاء لأن الوكلاء أحيانا بتدمر اللاعبين وتلعب بهم مقابل مصالحهم الخاصة".

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وتابع أحمد مرتضى: "نادى الزمالك أصبح الآن مدخلاته المالية ما يقرب من 600 مليون جنيه فى السنة، بعدما كان يفشل في دفع مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية".

أضاف أحمد مرتضى: "طارق حامد أهم صفقة للزمالك في الفترة الأخيرة اللى جابه هو مرتضى منصور فقط وأصر على ضمه والمشرف على الكرة في الزمالك في الوقت الحالي رفض ضم طارق لأنه القائمة اتقفلت".

وعن عبد الله السعيد، قال عضو مجالس إدارة الزمالك: "اللى خلص عبد الله السعيد هو مرتضى منصور وقالى روح قابله وخلص معاه مع وكيله سيد مرعى، وأول مقابلة كانت فى بيت سيد مرعى واتفقنا على يوم دفع الفلوس وكان عبد الله السعيد عنده ماتش مع الأهلى فى أفريقيا وسجل جونين وكان بيتكلم على الأهلى كويس جدا وده حاجة تحسبله، ومنحت حقيبة ملابس الزمالك خاصة هدية له بعد الاتفاق".

وأوضح أحمد مرتضى منصور: "لم يحدث خلاف بينى وبين عبد الله السعيد كما يشاع في السوشيال ميديا، ولكن طلبت منه حذف فلوس بدل السكن اللى كانت في العقد، وعملية صفقة القرن مع عبد الله السعيد ردا على مقابلة مسئولى الأهلى مع أحمد الشناوى".

وتابع عضو مجالس إدارة الزمالك: "أحمد الشناوى كان واخد الفلوس مقدم تعاقد "زى سلفة" كان محتاجها، والزمالك خد حكم برد هذه الفلوس".