شادي محمد ردا على شوقي السعيد: لاعب معندوش تاريخ

جدة - عمرو شويل رد شادي محمد، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، على تصريحات شوقي السعيد، مدافع الزمالك السابق، والذي قال إنه أفضل من وائل جمعة، صخرة دفاع الأهلي.

وقال شادي محمد في تصريحات تلفزيونية: "لن أرد على شوقي السعيد فهو لاعب بدون تاريخ ولا أحد يعرفه".

وتابع: "وائل جمعة اسطورة ولا يصح أن يقوم شوفي السعيد بقول ذلك لانه بلا تاريخ".

كان شوقى السعيد مدافع الزمالك والإسماعيلى السابق، أكد أنه زملكاوى من صغره ويكره نادى الأهلى ويتمنى ألا يكسب أي مباراة ولا بطولة في حياته.

وقال شوقى السعيد فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور الثالثة": "أنا بكره نادى الأهلى ونفسى عمره ما يكسب ولا يحقق بطولة وأنا عمرى ما أغلط فى الأهلى وبحترمه جدا ولكن مش بحبه".

وتابع نجم الزمالك السابق: كنت أتمنى الانضمام للمنتخب في عهد حسن شحاتة، لأنى كنت أفضل من الموجودين باستثناء إبراهيم سعيد الأفضل في تاريخ مصر، ولكن أنا أفضل من وائل جمعة، ومينفعش نقارن وائل جمعة بإبراهيم سعيد".

Advertisements

وكشف شوقى السعيد: "تعمدت إزاء وليد سليمان في مباراة الأهلى بعدما شتمنى وبلغت حسام غالى وكلمه ولكن شتمنى تانى فتعمدت الدخول على أنكل رجله".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "غلبنا الزمالك مع الجونة بخدعة السحر، أحمد الصحيفى جاب مياه معدنية ورشحها أمام غرفة الزمالك وحسام حسن وقف لاعيبة الزمالك أمام الغرفة 30 دقيقة لحد ما جاب مياه بملح ورشها وفوزنا 2 /1 في المباراة وخرج حسام حسن وقال الجونة غلبنا بالسحر".

وقال شوقى السعيد: "بحب جدا أنور سلامة، وكان بيجيب كرباج في تدريب الجونة في تمارين الجرى واللى كان بيقف كان بينزل عليه بالكرباج، وكان كل اللاعيبه بتحبه".

وأوضح شوقى السعيد: "مرتضى منصور رئيس الزمالك أجبر محمد حلمى على نزولى فى مباراة الأهلى فى الشوط الثانى، اللى اتهزمنا فيها 2 /0، ونادى على محمد حلمى لعب شوقى السعيد الشوط الثانى ونزلت، بس هو مش بيتدخل فى التشكيل ولكن هذه هى المرة الوحيدة".

وأضاف مدافع الزمالك السابق: "محمد حلمى بالنسبة لى مش مقنع مع أنه نتائجه كبيرة وكويسة بس أنا مش بشوفه مدرب كويس، ومفيش مدرب أجنبى ومصرى استفدت منه والمدربين المصريين بيفشلوا فى كل مكان وبيروحوا مكان تانى يفشلوا برضو وبيكملوا عادى و90% من المدربين بيدربو باسمهم فقط".

وعن مؤمن سليمان، قال شوقى السعيد: "خدنا كأس مصر من الأهلى مع الزمالك بروح اللاعيبه مش بسبب مؤمن سليمان ومكانش موفق مع الزمالك والمقاصة وبتروجت وكان السبب فى الخسارة من صن داونز، على ععكس إيهاب جلال الذى يعد من المدربين المتميزين والذى له طريقة معينة وبتحس بطريقة لعبه فى كل نادى بيمسكه".