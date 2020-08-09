شكرا لقرائتكم أحمد سامي: الأهلي أفضل لـ رمضان صبحي من العروض "الضعيفة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد احمد سامي المدير الفني لفريق نجوم المستقبل السابق أن كارتيرون المدير الفني للزمالك لم يظهر بشكل جيد اثناء تواجده كمدير فني للنادي الاهلي.

واضاف سامي في تصريحات تلفزيونية ان كارتيرون يقدم آداء مميز مع الزمالك في الوقت الحالي وقاد الفريق لتحقيق البطولات هذا الموسم وظهر بشكل مميز .

وتابع ان الفرنسي سيقود الزمالك لتحقيق الالقاب والبطولات خلال المواسم القادمة نظرا لما يقدمه من آداء مميز مع الفريق الابيض وهو الامر الذي افتقده مع الاهلي اثناء تواجده كمدير فني ورحل بسبب عدم تحقيق البطولات.

قال احمد سامي ان رمضان صبحي لاعب ذو مواصفات خاصة وإضافة كبيرة للاهلي في حال بقاءه هذا الموسم.

واضاف ان بقاء رمضان صبحي داخل صفوف القلعة الحمراء افضل له من الرحيل للدوريات الضعيفة، خاصة وان تواجده مهم لتحقيق الالقاب والبطولات مع ناديه وسينافس على جميع الالقاب.

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وتابع تواجد رمضان في الاهلي الفترة القادمة امر مهم له وللنادي ، خاصة في ظل البحث عن تحقيق لقب افريقيا هذا الموسم .

أكد الفني السابق لنجوم المستقبل ان تواجد المغربي وليد ازارو في هجوم الاهلي افضل بكثير مت تواجد آليو بادجي .

واضاف ان هجوم الاهلي يمتلك مهاجمين افضل من بادجي، مروان واجاي وازارو لديهم القدرة على قيادة هجوم الفريق حال عدم التعاقد مع بادجي .

وتابع ، غير مقتنع بالتعاقد مع بادجي وكان هناك خيارات افضل بكثير ، او التعاقد مع مركز آخر والتركيز على مروان واجاي في هذا المركز والاستفادة من صفقة آخرى .