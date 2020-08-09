شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: مفيش لاعب بيمضى على بياض.. ووالدى هو اللى خلص عبدالله السعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجالس إدارة الزمالك، أن مفيش لاعب حاليا بيمضى على بياض بسبب تواجد وكلاء اللاعبين وكله لازم ياخد فلوس علشان يوقع.

وقال أحمد مرتضى خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "مفيش لاعيبه بتمضى على بياض حاليا بسبب وكلاء اللاعبين وأحيانا اتخانق مع الوكلاء لأان الوكلاء أحيانا بتدمر اللاعبين وتلعب بهم مقابل مصالحهم الخاصة".

وتابع أحمد مرتضى: "نادى الزمالك أصبح الآن مدخلاته المالية ما يقرب من 600 مليون جنيه فى السنة، بعدما كان يفشل في دفع مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية".

أضاف أحمد مرتضى: "طارق حامد أهم صفقة للزمالك في الفترة الأخيرة اللى جابه هو مرتضى منصور فقط وأصر على ضمه والمشرف على الكرة في الزمالك في الوقت الحالي رفض ضم طارق لأنه القائمة اتقفلت".

وعن عبد الله السعيد، قال عضو مجالس إدارة الزمالك: "اللى خلص عبد الله السعيد هو مرتضى منصور وقالى روح قابله وخلص معاه مع وكيله سيد مرعى، وأول مقابلة كانت فى بيت سيد مرعى واتفقنا على يوم دفع الفلوس وكان عبد الله السعيد عنده ماتش مع الأهلى فى أفريقيا وسجل جونين وكان بيتكلم على الأهلى كويس جدا وده حاجة تحسبله، ومنحت حقيبة ملابس الزمالك خاصة هدية له بعد الاتفاق".

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وأوضح أحمد مرتضى منصور: "لم يحدث خلاف بينى وبين عبد الله السعيد كما يشاع في السوشيال ميديا، ولكن طلبت منه حذف فلوس بدل السكن اللى كانت في العقد، وعملية صفقة القرن مع عبد الله السعيد ردا على مقابلة مسئولى الأهلى مع أحمد الشناوى".

وتابع عضو مجالس إدارة الزمالك: "أحمد الشناوى كان واخد الفلوس مقدم تعاقد "زى سلفة" كان محتاجها، والزمالك خد حكم برد هذه الفلوس".

وأضاف أحمد مرتضى: "الطبيعى أن أحترم جماهير النادى المنافس ولا أتحدث عليهم بسوء وغير ذلك هو الخطأ، والتعصب والتحفيل من أسوأ الأشياء التى أكرهها فى مصر لأن البطولات رزق فممكن أجيب مورينيو للزمالك ولا يوفق وممكن أجيب مدرب اسمه صغير وينجح فهى رزق".

وأضاف أحمد مرتضى: "التربية والتجارب هى التى تكون شخصيتى ومن الذكاء التعلم من كل الناس سواء أصدقائك أو منافسيك، وأى خلاف شخصى يكون بين والدى وأى شخص آخر أحاول أهدى من الخلاف وإنهائه ولكن خلافات النادى بكون فى صف النادى، وأكبر مثال أن علاقتى كانت جيدة بمحمود طاهر بالرغم من خلافاته مع والدى مرتضى منصور فى وقت ما".