شكرا لقرائتكم رئيس هيئة استاد القاهرة: حضور الجماهير في مباراتي الأهلي والزمالك أمر وارد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، ان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد يسمح بحضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك، في دوري أبطال إفريقيا، بعد استقرار الأوضاع بشأن كورونا.

وقال علي درويش في تصريحات عبر برنامج "ملعب اون تايم" الذي يقدمه الاعلامي سيف زاهر عبر "اون تايم سبورتس": "قد تحضر الجماهير مباريات افريقيا، ونحن جاهزون لذلك في أي وقت، مع وضع في الاعتبار مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية".

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وأضاف: "نحن جاهزون لاستقبال الجماهير حال موافقة الاتحاد الإفريقي في نهائيات دوري الأبطال على حضور الجماهير، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية".

وتابع: "25 ألف مشجع هو الحد الأقصى لعدد الجماهير حال موافقة الكاف على حضور الجماهير في دوري الأبطال".