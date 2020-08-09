شكرا لقرائتكم رئيس أسوان: نهتم بالناشئين.. وصعدنا 5 لاعبين للفريق الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد سليمان، رئيس نادي أسوان عن نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو فريق الكرة استعدادًا لمواجهة منافسه مصر المقاصة ضمن منافسات الدوري المصري، موضحا أنه تم اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين.

وقال أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت"، مع الإعلامي سيف زاهر، أن فريق أسوان من الأندية التي تهتم بالناشئين، موضحا أن كل المدربين يشيدون بفريق 99 في زهرة الجنوب.

وتابع سليمان أن الجهاز الفني قام بضم 5 لاعبين إلى الفريق الأول، موضحا أنهم المستقبل الذهبي لفريق الكرة.

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وأضاف رئيس أسوان: "أحمد كشري من المدربين المحترمين الذين أثبتوا أنفسهم على الساحة الرياضية".

وختم: "أتوجه بالشكر إلى وزير الشباب على دعمه ومساعدته في تكوين معسكر للفريق، وأتمنى أن تكون البداية طيبة لـ أسوان".

ويلتقي فريقا أسوان ومصر المقاصة في الخامسة مساء غد الأحد باستاد المقاولون العرب في إطار الجولة الثامنة عشر من المسابقة المحلية.