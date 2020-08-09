شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: لا نية لإلغاء مباراة مصر المقاصة وأسوان بعد ظهور حالات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، موقف لقاء مصر للمقاصة وأسوان من الإلغاء بعد ظهور 3 حالات كورونا في النادي الفيومي.
وأكد محمد سلطان في تصريحات تلفزيونية :"لا نية لإلغاء مباراة مصر المقاصة وأسوان بعد ظهور حالات كورونا ونقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ونراعي صحة الجميع".
وعلى الجانب الأخر كشف وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، موقف النادي الفيومي من طلب تأجيل لقاء أسوان بعد ظهور 3 حالات في النادي قبل اللقاء ب24 ساعة.
وأكد هويدي": "لم نطلب تأجيل المباراة نهائيا وهناك باقي اللاعبين بحالة جيدة والدوري مستمر ولم نفكر في التأجيل".
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