شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: لا نية لإلغاء مباراة مصر المقاصة وأسوان بعد ظهور حالات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، موقف لقاء مصر للمقاصة وأسوان من الإلغاء بعد ظهور 3 حالات كورونا في النادي الفيومي.

وأكد محمد سلطان في تصريحات تلفزيونية :"لا نية لإلغاء مباراة مصر المقاصة وأسوان بعد ظهور حالات كورونا ونقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ونراعي صحة الجميع".

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وعلى الجانب الأخر كشف وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، موقف النادي الفيومي من طلب تأجيل لقاء أسوان بعد ظهور 3 حالات في النادي قبل اللقاء ب24 ساعة.

وأكد هويدي": "لم نطلب تأجيل المباراة نهائيا وهناك باقي اللاعبين بحالة جيدة والدوري مستمر ولم نفكر في التأجيل".