الشارقة يقترب من فارياس والكعبي وسالم صالح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

اقترب الشارقة من التعاقد مع المهاجم البرازيلي دييغو فارياس (30 سنة) لاعب نادي كالياري الإيطالي والذي كان معاراً هذا الموسم إلى ليتشي الهابط للدرجة الثانية.

وأفادت مصادر «الخليج الرياضي» أن اللاعب فارياس وناديه وافقا على عرض الشارقة، ولم يتبق سوى تفاصيل صغيرة، وقد يصل اللاعب ووكيله إلى الدولة لإكمال الصفقة قريباً.

وعلى خط متصل من المنتظر أن يكون سالم صالح لاعب النصر السابق قد خضع للفحوصات الطبية تمهيداًَ للتعاقد مع«الملك» في صفقة انتقال حر لدعم هجوم الفريق وذلك تلبية لرغبة الجهاز الفني لنادي الشارقة.

ويتوقع أيضاً أن تكتمل صفقة انتقال المدافع عبدالعزيز الكعبي بعدما تلقى الشارقة الضوء الأخضر من شباب الأهلي لاستكمال المفاوضات مع اللاعب، وفي حال اكتمال الصفقات الثلاث يكون نادي الشارقة قد اختتم تعاقداته للموسم الجديد.