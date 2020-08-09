«الشاهينية» تحلق بناموس شارة طحنون بن محمد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

شهدت ميادين الهجن بالدولة، أمس السبت، منافسات فئة «اللقايا» ضمن شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، لسباقات الهجن، في إطار السباقات التمهيدية لموسم 2020-2021 لهجن أبناء القبائل، وتنافست المطايا في 300 شوط.

وحلقت «الشاهينية» لسهيل عويضة العامري مع ناموس أول أشواط فئة «اللقايا»، والتي أقيمت على أرضية ميدان الوثبة الجنوبي لمسافة 3 كيلومترات، وقطعت «الشاهينية» مسافة الشوط بزمن قدره 4:26:42 دقيقة، وفاز كذلك «مفوض» لسيف محمد خليفة العميمي في الشوط الثاني، و«الظبي» لراشد عميره الشامسي بالثالث، و«ممتع» لمانع سلطان الدرعي بالرابع، و«غزل» لعبد الله غالب الكثيري بالخامس.

وفي بقية الأشوط كان الفوز ل«معزم» و«معرض» لمالكه محمد مسلم الشدي، و«المستشار» لسيف حمود الدرعي، و«جلموده» لأحمد عبد الله العامري، و«اللقايا»، و«هملولة» لأحمد عبد الله العامري.

وفي ميدان السلع انتزعت «الشاهينية» لرامس محمد ظبيب العامري ناموس الشوط الأول، كما فاز «شاهين» و«الشاهينية» لمنصور محمد العامري، و«ملوح» لمالكه صالح هادف الضحاك المنصوري، و«الشاهينية» لساري خلف المزروعي، و«سياف» لفن محمد فن المحيربي، و«شاهين» لمحمد أحمد سيف المزروعي، و«الشاهينية» لمحمد أحمد سيف المزروعي.

وفي آخر أشواط فئة «اللقايا» على أرضية ميدان السلع كانت «ناصية» لمحمد علي نعيف العامري أول الواصلات لخط الختام.