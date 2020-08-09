«الشارقة الرياضي» يطلع على استعدادات البطائح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بمجلس إدارة نادي البطائح في اجتماع تنسيقي مشترك للوقوف على سير العمل وعدد من المواضيع المتعلقة بالنادي وتجهيزات الموسم الرياضي 2020-2021.

حضر الاجتماع سعيد علي العاجل الخبير الرياضي في المجلس، وحمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس الإدارة وعبيد سعيد الطنيجي أمين السر العام وأعضاء مجلس الإدارة محمد عبد الله بن حليس وأحمد سيف بن نهيلة وحران الجزيعي وخلفان سيف المسافري ومحمد سلطان بالرشيد.

تحدث عيسى هلال إلى فريق كرة قدم الصالات وحث اللاعبين على الاجتهاد والمثابرة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة والنتائج التي تليق بطموحات النادي.

وأشار إلى أن المجلس يواصل زياراته لأندية الإمارة الباسمة للوقوف على الأوضاع بشكل عام والعمل على التحفيز المستمر للتطوير المنشود وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبما يتناسب مع الخطط الطموحة التي تناسب الدعم اللامحدود للمجلس والأندية.

وأكد عيسى هلال حرص المجلس على متابعة جميع متطلبات الأندية ومن ضمنها نادي البطائح لشحذ الهمم وتكاتف الجهود للموسم الرياضي الجديد تمهيداً لتحقيق الطموحات والتشجيع على التميز في مختلف البطولات.

وبدوره، أعرب حمد سالم بن حمودة الكتبي عن شكره وتقديره للزيارة الكريمة من رئيس المجلس والدعم والاهتمام بالشؤون المشتركة والاطلاع على الأوضاع والحث على التطوير المستمر ومناقشة عدد من الأمور الإدارية بالنادي، بما يؤكد على المتابعة الدقيقة من قبل المجلس لتوفير عوامل النجاح ومساندة خطط وتطلعات النادي.