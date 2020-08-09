شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات في أولمبياد الشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل الستار على منافسات الدور الأول للمجموعة في الأولمبياد العالمي للشطرنج والذي ينظمه الاتحاد الدولي للشطرنج لأول مرة على شبكة الإنترنت «أونلاين» بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات على الساحة الشطرنجية العالمية يمثلون 163 منتخباً، ويستمر الحدث حتى يوم 30 أغسطس/ آب الجاري.

ويشارك منتخب الإمارات الوطني بعدد 12 لاعباً ولاعبة هم عمر نعمان وإبراهيم سلطان وسيف أحمد وعمار السدراني وعبدالله مراد ومحمد سعيد اليليلي وعائشة سرحان المعيني وحنان خليل وريان المازمي وعائشة سيف وفاطمة سيف، ومريم عيسى.

وأكد الدكتور سرحان المعيني أن الاتحاد يسعى لتحقيق عدة أهداف من خلال المشاركة في الأولمبياد العالمي للشطرنج عبر الإنترنت في مقدمتها الحصول على نتائج أفضل من النسخ الماضية خاصة بعد تغير الظروف وتحول الحدث إلى «الأونلاين» للمرة الأولى.

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